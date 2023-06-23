Улицы в центре Москвы перекроют 24-25 июня в связи с проведением бала "Выпускник"

Также 23 июня до окончания мероприятия будет недоступна парковка на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Несколько центральных улиц Москвы перекроют для движения транспорта в выходные в связи с проведением бала "Выпускник". Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: 24 июня будет временно закрыто движение для транспорта в центре в связи с проведением бала "Выпускник". <…> Будьте внимательны. Стройте маршруты заранее с учетом временных ограничений", - значится в публикации.

Так, движение будет закрыто: с 08:00 мск 24 июня до 07:00 мск 25 июня на улице Ильинка и в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки; с 16:00 мск 24 июня до 07:00 мск 25 июня на съезде с улицы Крымский Вал на проезд в сторону Ленинского проспекта. Также с 00:01 мск 23 июня до окончания мероприятия будет недоступна парковка на улице Ильинка от Новой площади до Красной площади.