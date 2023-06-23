Благоустройство возле станции метро "Аэропорт Внуково" на западе Москвы готово на 50%

В зону благоустройства вошли привокзальная площадь, улицы 1-я и 2-я Рейсовые, участок Центральной улицы

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 50% работ по благоустройству территории возле станции Московского метрополитена "Аэропорт Внуково" на западе столицы. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Продолжаются мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности территорий, прилегающих к строящейся станции "Аэропорт Внуково", выполнено 50% от общего объема запланированных работ. В зону благоустройства вошли привокзальная площадь, улицы 1-я и 2-я Рейсовые, участок Центральной улицы", - сказал Бирюков.

Он заверил, что на месте работ выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, для горожан организованы безопасные проходы.

"В рамках проекта воздушные линии уберем под землю в кабельную канализацию, проложим дополнительную ливневую систему, обновим покрытие тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит 37 тыс. кв. м. Заменим 54,5 тыс. кв. м дорожного полотна, установим более 800 дорожных знаков, восемь светофоров, около 130 современных фонарей и уличных торшеров со светодиодными светильниками", - добавил заммэра.

Кроме того, для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. В районе новой станции сделают 130 парковочных мест для велосипедистов, поставят навигационные стелы и лавочки для отдыха.

Бирюков также сообщил, что на финальном этапе будет проведено озеленение - высадят более 170 кустарников, обустроят более 14 тыс. кв. м газона и 19 цветников. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.