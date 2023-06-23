В Пекине зафиксировали рекордную для июня температуру

Воздух в городе прогрелся до 41,1 градуса

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Китайские метеорологи зафиксировали самый жаркий июньский день в Пекине за всю историю наблюдений. Метеостанция "Наньцзяо" на юге столицы проинформировала, что столбик термометра достиг отметки в 41,1 градуса, сообщила в пятницу газета The Guardian.

"Жара в Пекине сохранится в течение следующих двух дней, а температура составит 38-39 градусов", - говорится в заявлении национальной метеорологической службы. Власти призывают "избегать длительных занятий спортом на открытом воздухе и принимать эффективные меры для защиты от солнца".

По информации издания, предыдущий июньский температурный рекорд, зафиксированный в 1961 году, составлял 40,6 градуса. Однако от сильной жары страдает население не только столичного региона. По данным синоптиков, еще 17 метеостанций по всей стране также зарегистрировали рекордно высокие температуры.

Очень жаркая погода, согласно прогнозам, сохранится на севере Китая в течение всех трехдневных выходных по случаю традиционного фестиваля драконьих лодок. В марте температура в Ухане и Чжэнчжоу, городах в центральном Китае, на 10 градусов превышала норму. В 2023 году на засушливом севере страны было гораздо жарче, чем на юге.