Жителям Херсонщины, чье имущество пострадало при ЧП на ГЭС, выплатили более 31 млн рублей

В правоохранительных органах отметили, что выплаты продолжаются

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти выплатили более 31 млн рублей в качестве материальной помощи жителям Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в правоохранительных органах.

"На данный момент единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей оказана 3 134 гражданам на общую сумму свыше 31 млн рублей. Выплаты продолжаются", - сказал собеседник агентства. Проводится также вакцинация населения от гепатита, брюшного тифа и шигеллеза. Вакцины получили 4,8 тыс. человек.