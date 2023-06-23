Парки Москвы проведут праздничные мероприятия ко Дню молодежи

Для посетителей подготовят мастер-классы, кинопоказы и спортивные игры

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Тематические программы, приуроченные к празднованию Дня молодежи, пройдут в городских парках столицы с 24 по 27 июня. Для посетителей подготовят мастер-классы, кинопоказы и спортивные игры, сообщила в пятницу пресс-служба "Мосгорпарка".

"Ко Дню молодежи - 2023 парки, подведомственные Департаменту культуры города Москвы, запланировали музыкальные программы, турниры по настольным и спортивным играм, разнообразные мастер-классы и кинопоказы. "Мосгорпарк" рассказывает, какие тематические программы, приуроченные к молодежному празднику, пройдут в парках Москвы с 24 по 27 июня", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что 24 и 25 июня в парке "Ходынское поле" состоится фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего", организованный проектным офисом "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики. В рамках запланированных мероприятий молодежь сможет посетить образовательные площадки, мастер-классы, поучаствовать в спортивных состязаниях. Участников ждет шесть спортивных площадок и более 200 экспертов и лекторов, которые помогут выбрать жизненный путь. На территории парка пройдут первый открытый чемпионат по прыжкам через резиночку, летний кубок КВН, турнир по космическому баскетболу, перформанс "Фонтан возможностей", медиакросс проекта "МедиаШУМ", выступления стендап-комиков и другие мероприятия.

Кроме того, 24 июня в Нескучном саду пройдет турнир по рапиду - мероприятие приурочено ко Дню молодежи и началу сотрудничества Федерации шахмат России и Парка Горького. Поясняется, что быстрые шахматы, или рапид, отличаются укороченным контролем времени, когда каждый из игроков получает на обдумывание ходов больше 10, но меньше 60 минут.

Также в пресс-службе рассказали, что в парке "Сокольники" 24 июня состоится XV молодежный межнациональный фестиваль "Разноцветная Москва". Фестивальное событие объединит сразу несколько ярких творческих и спортивных локаций: межнациональные соревнования по брейк-дансу, воркауту, BMX Flatland, слэклайну и стритболу, конкурс граффити, мастер-классы по граффити и рисунку в стиле Spray Art.

В "Мосгорпарке" рассказали, что показательная шоу-программа "Время фристайла" подготовлена Лианозовским парком на 27 июня. Спортивное мероприятие пройдет на скейт-площадке. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и играх, а также обучиться трюковому катанию на самокатах с профессиональными инструкторами.