Мать Илона Маска отменила бой сына с Цукербергом

Мэй Маск добавила, что поединок будет только на словах и победит тот, кто окажется смешнее

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Мать Илона Маска заявила, что отменила бой сына с Марком Цукербергом. Об этом она написала в четверг в Twitter.

"Бой отменили. Большое облегчение <...>. На самом деле, я отменила бой. Я им еще не сказала <...>. Без шуток. Поединок только на словах. В креслах <...>. Победит тот, кто окажется смешнее", - написала Мэй Маск.

Ранее в четверг Цукерберг принял приглашение Маска выяснить отношения в поединке без правил. Он вызвал главу Meta (признана в РФ экстремистской) на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент Twitter, которым владеет Маск. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе.

О намерении Meta запустить приложение - аналог Twitter 8 июня сообщила газета The Wall Street Journal. Проект под кодовым названием Project 92 был представлен как "ответ Meta Twitter" на общем собрании сотрудников корпорации.

27 октября 2022 года Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального и финансового директоров. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем Twitter.