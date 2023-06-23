Украинские пленные рассказали, что в ходе подготовки в Латвии их учили ненавидеть русских

Боец ВСУ Роман Новожилов сообщил, что украинским военным также раздают психотропные препараты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Взятые в плен военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказывают, что в ходе подготовки в Латвии психологи учат их ненавидеть и уничтожать русских.

"Шел в магазин купить сигарет, вышел из магазина - дали повестку. <…> Отправили в Латвию на месяц. Подготовка была: пару раз приехали на полигон, для галочки. К нам приходили психологи, с нами говорили, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать, тогда Украина станет свободной", - рассказал пленный Роман Новожилов, видео с которым распространило в пятницу Минобороны РФ.

Он также сообщил, что украинским бойцам раздают психотропные препараты. "Давали препараты, чтобы был адреналин с русскими воевать. Я думаю, это какие-то наркотики, потому что голова не соображала", - сказал Новожилов.

Другой военнопленный Руслан Москаль также рассказал о формальном подходе к подготовке мобилизованных в ВСУ и психологической обработке для того, чтобы бойцы ненавидели русских. Кроме того, отметил он, на поле боя позади подразделений стоят заградительные отряды, которые расстреливают военных в случае отступления.