В некоторых районах Петербурга за ночь выпало до половины месячной нормы осадков

Главный синоптик города Александр Колесов уточнил, что осадки выпали в Адмиралтейском, Кировском, Красносельском районах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Около половины месячной нормы осадков выпало в нескольких районов Санкт-Петербурга в ночь на 23 июня, когда в городе местами прошли сильные ливни. На центральной метеостанции за ночь отметили 23% от месячной нормы, сообщил Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"Самое интересное было ночью, когда проходил атмосферный фронт. Над Санкт-Петербургом прокручивалась облачность с ливнями и поливала, поливала. На центральной станции города за ночь отмечено 16 мм дождя, это 23% от месячной нормы. А на юго-западе центральной части Санкт-Петербурга, Адмиралтейский, Кировский, Красносельский район, включая и Стрельну, количество осадков за ночь выпало очень большое. Нашими постами там отмечено от 30 до 37 мм, что достигает 40-53 % от месячной нормы", - написал он.

По данным синоптика, в других районах города осадков наблюдалось меньше, до 20 мм дождя за ночь. Меньше всего их было в Петродворце, Ломоносове, Кронштадте, на территории Курортного района.

Ранее ливни прошли в большей части Ленинградской области и Санкт-Петербурга, "но распределение осадков очень пятнистое", отметил Колесов. Больше всего осадков было отмечено в Шлиссельбурге - 27 мм, в Петербурге по центру города - от 5 до 7 мм, на севере от 6 до 13 мм.