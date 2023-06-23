ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

Уровень одобрения деятельности президента повысился до 76,1%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину, согласно опросу, проведенному с 12 по 18 июня, не изменился за последнюю неделю и составляет 78,9%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в пятницу.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,9% участников опроса (без изменений), а вот уровень одобрения деятельности президента повысился на 1,4 п. п. и составляет 76,1%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% опрошенных (плюс 2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,3 % респондентов (плюс 1,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,8% опрошенных (плюс 0,2 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 35,7% (плюс 1,3 п. п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 32,6% (плюс 5,8 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 18,4% (плюс 1,2 п. п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,9% (плюс 1,1 п. п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 39,3% (плюс 0,7 п. п.), КПРФ - 10% (минус 0,2 п. п.), ЛДПР - 8,6% (минус 0,9 п. п.), "Справедливой России - За правду" - 5,8% (плюс 0,5 п. п.), "Новых людей" - 4,4% (плюс 0,1 п. п.).