Генпрокурор РФ поручил проверить обоснованность тарифов энергосбытовых компаний в регионах

Игорь Краснов призвал не допускать включения в тарифы необоснованных трат

ОРЕНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить включение энергосбытовыми компаниями в регионах необоснованных расходов в собственные тарифы.

"По субъектам Российской Федерации <...> надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф", - сказал Краснов подчиненным во время приема граждан в Оренбурге.

23 июня Игорь Краснов прибыл в Оренбург, где проводит прием граждан. Кроме того, у генпрокурора запланирована встреча с представителями бизнес-сообщества региона и сотрудниками областной прокуратуры.