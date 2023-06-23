В Москве стоимость городского велопроката снизили на 10-25% до конца сезона

Снижена стоимость тарифов "Прогулка", "Месяц", "Сезон" для станционных велосипедов и тарифов "Сутки", "Прогулка", "Сезон 2.0" для новых электровелосипедов 2.0

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Цены на аренду велосипедов городского проката в Москве снижены до конца велосезона. Скидка составляет от 10% до 25% в зависимости от тарифа, сообщила в пятницу пресс-служба транспортного комплекса города Москвы.

"В преддверии Дня молодежи мы снизили тарифы, чтобы у большего числа людей появился стимул пользоваться велопрокатом или желание попробовать впервые взять велосипед. Кроме того, станционные велосипеды можно арендовать бесплатно - достаточно привязать карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Снижена стоимость тарифов "Прогулка", "Месяц", "Сезон" для станционных велосипедов и тарифов "Сутки", "Прогулка", "Сезон 2.0" для новых электровелосипедов 2.0", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В пресс-службе напомнили, что все 3 тыс. электровелосипедов нового формата доступны для аренды с 20 июня. Их легко узнать по ярко-оранжевому цвету. Новые велосипеды - с современным российским ПО, безопасные и маневренные. Кроме того, действует уникальная акция - обладатели "Единых" билетов на 30, 90 или 365 дней, записанных на карту "Тройка", могут бесплатно пользоваться велосипедами сервиса "Велобайк". Длительность бесплатной поездки - до 30 минут. Количество поездок в день не ограничено, а общее количество зависит от срока абонемента. Чтобы воспользоваться специальным тарифом, нужно привязать карту "Тройка" к личному кабинету в приложении "Метро Москвы". В прокат можно брать любые велосипеды, кроме новой модели электровелосипедов 2.0.

Также доступна подписка "Мультитранспорт вело". У жителей есть безлимитные поездки на городском транспорте и велосипеде. Удобный сервис позволяет экономить до 25% в месяц на оплате проезда.