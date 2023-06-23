Международный молодежный алтайский форум предложили провести в Горном Алтае

Глава генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова сообщила, что основные темы мероприятия этого года - гуманитарная основа евразийства, строительство всеобщего евразийского пространства, актуализация общего культурно-исторического наследия

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/, 23 июня. /ТАСС/. Ассамблея народов Евразии предложила учредить в республике Алтай ежегодный Международный молодежный алтайский форум, на котором молодые люди смогут приобщиться к обсуждению вопросов культурной интеграции народов Евразии. Об этом сообщила глава генерального секретариата ассамблеи Светлана Смирнова на Втором международном алтайском форуме в пятницу.

"Для Ассамблеи народов Евразии тема Алтая как центра евразийской цивилизации очень важна и актуальна. Мы предлагаем в рамках сотрудничества правительства республики и ассамблеи проводить ежегодно Международный молодежной алтайский форум для того, чтобы молодежь могла участвовать в обсуждении данной тематики", - сказала она.

Смирнова пояснила, что основные темы, которые требуют совместного обсуждения и новых форматов - это гуманитарная основа евразийства, строительство всеобщего евразийского пространства, актуализация общего культурно-исторического наследия. "Очень важно, что в программе акцент сделан на объединяющую роль Алтая в культурной интеграции народов", - отметила она. По мнению Смирновой, важно донести эти вопросы до молодежи, чтобы молодые люди смогли ориентироваться в современной мировой повестке. "Молодежи нужно знать историю народов и их традиции, а для этого нужны фундаментальные знания", - добавила она.

Ассамблея народов Евразии - международный союз неправительственных организаций, продвигающих идеи и ценности евразийской интеграции. Одна из основных задач объединения - развитие ассамблеи как важного инструмента общественной дипломатии и повышения ее роли в условиях формирования многополярного мира.

Международный алтайский форум проходит в республике Алтай во второй раз. В этом году он получил статус постоянно действующего. Площадкой для проведения форума стал агропарк "Амза". На мероприятии представители Госдумы и госкомиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также делегаты из Ирана, Таджикистана, Монголии и Киргизии обсудят роль Алтая в евразийской интеграции.