Москвичей старшего поколения пригласили в парк искусств "Музеон" на "Зарядку долголетия"

Серия мероприятий стартует 27 июня

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Серия летних спортивных мероприятий для жителей старшего возраста "Зарядка долголетия" стартует 27 июня в 10:00 в парке "Музеон" и во всей сети центров проекта "Московского долголетия". Горожан старшего поколения приглашают присоединиться к спортивному празднику, сообщила в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Современные москвичи старшего поколения разрушают миф, что жизнь пожилого человека - однообразна и скучна. Они продолжают вести активную насыщенную жизнь, сохраняя бодрость духа и тела. И мы активно им в этом помогаем, вводя новые социальные практики и активности", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что весь летний сезон занятия будут проходить на различных городских пространствах, а главной площадкой первой "Зарядки долголетия" станет Крымская набережная в парке "Музеон". Трансляцию зарядки можно будет посмотреть в социальных сетях проекта "Московское долголетие" и во всех центрах "Московского долголетия".

"Уже открыто более 4 тыс. групп на свежем воздухе, неизменной популярностью среди участников пользуются спортивные активности", - добавила заммэра. Так, на "Зарядке долголетия" гости смогут познакомиться с такими популярными направлениями проекта как гимнастика, цигун и зумба. Тренеры проведут мастер-классы, а эксперты расскажут о том, какие правила спортивных занятий надо соблюдать в летний период.

"Все желающие жители старшего возраста могут лично прийти на деревянную террасу парка "Музеон" или в любой центр "Московского долголетия", где будет идти прямая трансляция. Сделать зарядку можно будет в комфортном спортивном зале центра "Московского долголетия" или во дворе на свежем воздухе. Также "Зарядку долголетия" можно будет просмотреть в прямом эфире или в записи в социальных сетях проекта @mosdolgoletie", - отметили в пресс-службе соцкомплекса.

Присоединиться к проекту

Москвичи старшего поколения теперь могут подать заявку на участие в проекте "Московское долголетие" не только в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, но и онлайн через портал mos.ru/age. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту.

При согласии москвича записать его смогут родственники или друзья. Для использования сервиса необходима стандартная или полная учетная запись на портале mos.ru. Также на сайте работает расширенная поисковая система по параметрам, которая поможет москвичам быстрее подобрать занятия по душе.