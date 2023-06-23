Тревожные кнопки появились у сотрудников дорожной инспекции Москвы

Тревожные кнопки помогут защитить сотрудников от агрессивных действий, оперативно пресечь конфликт и задержать злоумышленника

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) смогут сообщить об экстренной ситуации с помощью тревожной кнопки. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"У инспекторов МАДИ появились тревожные кнопки. Теперь в случае экстренной ситуации инспектор сможет моментально передать сигнал дежурному МАДИ и вызвать полицию. Каждый сотрудник должен чувствовать себя в безопасности на работе", - значится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, инспекторы МАДИ нередко сталкиваются с агрессивным поведением нарушителей: только с начала текущего года семь человек привлекли к уголовной ответственности за нападение на инспекторов. В отношении них возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

"Инспекторы МАДИ - государственные гражданские служащие Москвы и являются представителями власти, как и сотрудники правоохранительных органов. Они следят за тем, чтобы количество нарушений ПДД на улицах сокращалось, и передвигаться по дорогам становилось безопаснее для всех. Тревожные кнопки помогут защитить сотрудников от агрессивных действий, оперативно пресечь конфликт, а главное - немедленно задержать злоумышленника", - отметил заммэра столицы Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба МАДИ.