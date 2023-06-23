"Литрес" назвал самые популярные у россиян антиутопии

По данным сервиса, рейтинг возглавили роман Джорджа Оруэлла "1984", а также произведения Виктора Пелевина Transhumanism Inc. и KGBT+

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Роман "1984" Джорджа Оруэлла и произведения Виктора Пелевина Transhumanism Inc. и KGBT+ возглавили список самых популярных книг в жанре антиутопии у российских читателей. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес" со ссылкой на исследование в преддверии 120-летия со дня рождения Оруэлла.

Для своего исследования "Литрес" проанализировал интерес пользователей к цифровым произведениям в жанре антиутопия за последние два года. "Лидером рейтинга по общему количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг стал культовый роман "1984" - вершина творчества Оруэлла. Серебро и бронза принадлежат бестселлерам Виктора Пелевина: на втором месте - Transhumanism Inc., на третьем - KGBT+", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что "1984" стал лидером по совокупному количеству проданных экземпляров электронных и аудиокниг в жанре антиутопии.

Также в первую пятерку рейтинга вошли роман Айн Рэнд "Атлант расправил плечи" и научно-фантастическая антиутопия Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту". Следом расположились "О дивный новый мир" Олдоса Хаксли, "Скотный двор" Оруэлла, S.N.U.F.F. Пелевина, "Источник" Айн Рэнд и роман "Мы" Евгения Замятина.

Джордж Оруэл (1903-1950) - британский писатель, журналист и литературный критик, радиоведущий, автор мемуаров и публицист, настоящее имя Эрик Артур Блэр. Самые известные работы Оруэлла включают сатирическую повесть "Скотный двор" (1945) и вышедший в 1948 году роман-антиутопию "1984". Произведения писателя оказали значительное влияние на современную популярную и политическую культуру.