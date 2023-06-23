Мэры Луганска и Петрозаводска подписали соглашение о сотрудничестве двух городов

Соглашение заключено в целях развития межрегиональных связей, для расширения взаимовыгодного сотрудничества, которое отвечает интересам жителей городов и будет способствовать экономическому развитию

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Луганск и Петрозаводск договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной сферах. Соглашение подписали в пятницу главы городов Владимир Любарский и Манолис Пилавов, передает корреспондент ТАСС.

"Делегация образования уже была у нас в Луганске, привезла книги. Мы очень благодарны за такую помощь. Думаю, что это только начало. Надеемся, что сегодняшнее подписание даст тот импульс, который необходим двум городам, чтобы они сотрудничали", - сказал после церемонии подписания Пилавов.

"Думаю, что почва для того, чтобы эта дружба была деятельной и действенной есть. Мы совместно реализуем наши проекты", - сказал Любарский.

По данным администрации Петрозаводского городского округа, соглашение заключено в целях развития межрегиональных связей, для расширения взаимовыгодного сотрудничества, которое отвечает интересам жителей городов и будет способствовать экономическому развитию.

В конце церемонии Пилавов подарил Любарскому икону, отметив, что знает о планах мэра отправиться на обучение в качестве добровольца в отряд специального назначения "Ахмат". "Зная то, что Владимир Константинович принял решение сложить полномочия и уехать в зону СВО, я сегодня хотел бы вручить ему вот такую икону - Луганскую икону Божией матери. Я хотел бы, чтобы эта икона оберегала вас и помогала", - сказал Пилавов Любарскому. В ответ главе Луганска вручили памятный знак.

Любарский сообщил, что планирует сдать дела и уйти добровольцем в "Ахмат" 17 июня на своей странице во "ВКонтакте". Он отметил, что прошел спецкурс-1 в Российском университете спецназа: базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики. Глава города добавил, что "ничего не бросил и не оставил недоделанным настолько, чтобы не быть уверенным в нужном для города результате".