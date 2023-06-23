Самому пожилому участнику международной акции "Диктант Победы" 2023 года - 89 лет

По словам главы комитета ГД по информполитике Александра Хинштейна, самому юному - 11 лет

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Самому пожилому участнику международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы" 2023 года - 89 лет, самому молодому - 11 лет. Об этом в пятницу на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам акции, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике, координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн.

Акция "Диктант Победы" прошла 27 апреля на 22 тыс. площадок в России и 46 странах. В акции приняли участие более 1,8 млн человек. Правильно на все 25 вопросов диктанта ответили 9 622 человека, 20 из них стали федеральными победителями, которым в среду в Парке Победы на Поклонной горе в Москве вручили ценные призы.

"Самому юному участнику акции "Диктанта Победы" 2023 года было 11 лет, самому взрослому - 89 лет. Среди победителей самому молодому - 15 лет, самому пожилому - 55 лет", - сказал Хинштейн.

Он отметил, что среди участников больше было женщин - 54,5%, мужчин - 45,5%. В первую пятерку регионов-лидеров по числу участников входят Самарская, Московская, Тульская, Ростовская области и Красноярский край. Лидерами среди стран по количеству площадок являются Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Белоруссия.

Акция "Диктант Победы" началась в 2019 году в рамках партпроекта "Историческая память", который призван пробудить интерес к событиям героического прошлого России. Участники в течение 45 минут должны выполнить 25 заданий, 20 - на общую военно-историческую тему и 5 - на региональную тематику. В 2023 году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победы Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Абитуриенты, правильно ответившие на все вопросы "Диктанта Победы", получают дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями парада 9 мая на Красной площади.