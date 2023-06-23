В России открывается конкурс на выбор талисмана Десятилетия науки и технологий

Принять участие в конкурсе могут все желающие, прием заявок продлится до 31 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Всероссийский конкурс на определение талисмана Десятилетия науки и технологий открывается в пятницу, 23 июня, сообщили в пресс-службе Проектного офиса Десятилетия. Принять участие в конкурсе может любой житель страны, для этого необходимо до 31 июля включительно загрузить свой вариант талисмана с коротким рассказом о нем на страницу конкурса талисман.наука.рф.

"Сегодня Россия входит в десятку мирового рейтинга по объему научных исследований и разработок. Как показывают результаты соцопросов, престиж профессии ученого в нашей стране стабильно растет. 64% родителей хотели бы видеть своих детей в исследовательской сфере, при этом все больше ребят сами начинают интересоваться наукой уже со школьной скамьи. Это прямой результат реализации мероприятий Десятилетия, обозначенных президентом России. А для того, чтобы сделать науку еще доступнее и интереснее для наших граждан, нам нужно больше внимания уделять ее популяризации. Предложить свой вариант талисмана может каждый. Уверен, он станет ярким символом отечественной научной школы и достижений наших ученых", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства РФ, сопредседателя координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрия Чернышенко,

Организатор конкурса - АНО "Национальные приоритеты", оператор проведения Десятилетия науки и технологий. Талисман может быть представителем российской флоры или фауны, природным явлением, любым одушевленным предметом или придуманным персонажем. Не допускается использовать государственные символы, товарные знаки, а также элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Выполнить конкурсную работу можно в любой технике и жанре. Работы, в которых будут изображены герои, созданные другими авторами ранее, не допускаются к участию.

Отбор работ пройдет в несколько этапов. С 1 по 31 августа волонтеры из числа студентов профильных вузов проверят предложенные талисманы на соответствие правилам конкурса, а экспертный совет, представленный профессионалами из арт-сферы, из медиасферы, известными людьми из числа актеров, ученых, даст итоговую оценку, по результатам которой будет определен шорт-лист из 40 работ. С 6 по 15 сентября отобранные талисманы будут доступны для открытого онлайн-голосования на странице конкурса талисман.наука.рф. Пять лучших работ будут представлены членам координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель.

Презентация талисмана-победителя пройдет в рамках III Конгресса молодых ученых в образовательном центре "Сириус". Финалисты конкурса получат дипломы и сувениры, победитель конкурса сможет посетить Конгресс молодых ученых, а его работа станет официальным талисманом Десятилетия науки и технологий в России.