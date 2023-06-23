В ЛНР за полгода открыли порядка 150 "парт героев"

Проект получил большой отклик как среди учителей, так и среди школьников

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 150 "парт героев" открыли в учебных учреждениях Луганской Народной Республики (ЛНР) за полгода. Об этом ТАСС сообщил координатор проекта "Новая школа" партии "Единая Россия" в ЛНР, заместитель председателя Народного совета (парламента) республики Олег Коваль.

"С начала года было открыто около 150 "парт героев". <…> Крайняя парта была открыта у нас во вторник, и на следующей неделе - 27 числа [июня] - мы также планируем открыть одну из парт", - сказал он.

Коваль отметил, что проект получил большой отклик как среди учителей, так и среди школьников. "В некоторых школах мы открываем одновременно по две парты: одна в честь героя Великой Отечественной и одна в честь героя СВО. Таким образом мы показываем неразделимую связь между ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами СВО", - добавил он.

Парламентарий рассказал, что имя героя, в чью честь в учебном учреждении назовут "парту героя", всегда выбирают сообща: после обсуждения педагогического коллектива, родительского комитета и совета старшеклассников. "Это такое обязательное условие для открытия "парт героев". Для нас действительно очень важно, чтобы парта была привязана к герою, который имеет отношение к школе, чтобы этого человека знали", - отметил собеседник агентства.

27 января в ЛНР открыли первую "парту героя". Она появилась в школе №18 в городе Стаханове в честь первого главы ЛНР Валерия Болотова - ее выпускника.