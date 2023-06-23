ВЦИОМ: россияне хотели бы видеть молодежь более образованной и преданной Родине

Данные специалисты сравнивали с ответами, полученными в ходе опроса в 1990 году

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Россияне хотят видеть современных молодых людей прежде всего более образованными и трудолюбивыми, а также более преданными Родине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 10 июня 2023 года в преддверии Дня молодежи. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Полученные данные специалисты ВЦИОМ сравнивали с ответами, полученными в ходе опроса в 1990 году.

Согласно данным опроса 1990 года, россияне в первую очередь хотели, чтобы молодежь была более трудолюбивой (62%), сегодня этот вариант занимает вторую позицию и звучит в полтора раза реже (39%).

"В наши дни россияне хотят видеть молодых людей прежде всего более образованными (40% против 34% в 1990 г.), в тройку вошел также "запрос" на более преданную Родине молодежь (35% против 28% в 1990 г.)", - следует из текста опроса.

Четверть россиян и тридцать лет назад, и сегодня хотели бы, чтобы молодежь была более доброй и терпимой (25%, 1990 - 26%). В 1990 году на третьем месте был вариант "более способной обеспечить себя материально" (29%), сегодня он спустился на пятое место (20%). Также реже стало звучать мнение, что молодежь должна быть более физически крепкой (1990 г. - 27%, 2023 г. - 18%) и более скромной (1990 г. - 19%, 2023 г. - 12%).

При этом в 2023 году в два раза чаще звучало мнение о том, что молодежь должна быть более религиозной: если в 1990 году об этом говорили 5% респондентов, то теперь - 10%.