С начала года более 6,6 тыс. человек прошли обучение в центре "Мосволонтер"

За девять лет обучение прошли более 70 тыс. горожан

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 6,6 тыс. человек приняли участие в программах по развитию компетенций ресурсного центра "Мосволонтер". Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"С начала года больше 6,6 тыс. человек стали участниками программ по развитию компетенций ресурсного центра "Мосволонтер". А всего за девять лет обучение прошли более 70 тыс. горожан. Для них были организованы лекции, курсы повышения квалификации, практикумы и мастер-классы", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, ресурсный центр проводит тренинги для новичков, опытных волонтеров и будущих наставников. После обучения они активно участвуют в жизни города - помогают при проведении форумов, спортивных состязаний, патриотических и культурных акций.

В рамках курса начинающего волонтера "Включайся!" москвичам рассказывают об особенностях больших мероприятий и о взаимодействии с благотворительными фондами. Наставники программы "Управляй" помогают проанализировать личный опыт и открыть новые аспекты работы в команде. Тренинг "Обучай" организуют для тех, кто уже может сам координировать новичков на различных городских событиях. В ближайшее время "Мосволонтер" представит два методических пособия: по основам волонтерской деятельности для начинающих и по подготовке тех, кто давно посвятил себя помощи другим и планирует расширить круг компетенций.

"Во время летнего сезона будут функционировать четыре окружных центра "Доброе место". Во всех учреждениях подготовили интерактивную программу, в рамках которой расскажут о волонтерстве и пригласят гостей поучаствовать в ближайших проектах. Кроме того, здесь будут читать лекции, проведут турниры и кинопоказы. Всего запланировано порядка сотни мероприятий", - добавили в пресс-службе.