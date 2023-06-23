В Москве подвели итоги 10-го городского конкурса проектов "Бюджет для граждан"

Проекты представили учащиеся и педагоги 22 школ, 13 колледжей и 10 вузов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Итоги 10-го городского конкурса проектов "Бюджет для граждан" подвели в столице. Проекты представили учащиеся и педагоги 22 школ, 13 колледжей и 10 вузов, общее число конкурсантов в этом году достигло 166, сообщила в пятницу пресс-служба департамента финансов города Москвы.

"В конкурсе "Бюджет для граждан" приняли участие жители 15 регионов страны. Проекты участников посвящены совершенствованию практик представления информации о бюджете, всего было представлено 138 работ физических и юридических лиц. Для физических лиц предусмотрено 12 номинаций, а для организаций - 6. Так, семья Гашковых из Сочи - мама и два сына 9 и 6 лет - создала анимированную сказочную историю в стихотворной форме, эта работа победила в номинации "Бюджет в стихах", - говорится в сообщении.

Кроме этого, лучшим видеороликом признана работа ученицы 5-Г класса ГБОУ Школа №656 им. Макаренко Виктории Будкиной. В виде мультфильма она визуализировала историю девочки Иры, которая мечтает купить собаку. Кот-финансист помог Ире разобраться, что такое личный и семейный бюджеты и как формируются доходы и расходы. Повысив уровень финансовой грамотности, девочка решила откладывать карманные деньги, что позволило ей приобрести щенка. В одной из новых номинаций - "Бюджет сквозь призму искусства" - победительницей стала студентка первого курса Финансового университета при правительстве РФ Марина Глухова. Она составила подборку произведений литературы, живописи и кинематографа, связанных с ведением личного бюджета. В качестве примеров участница приводит финансовое поведение Акакия Акакиевича из повести "Шинель" Н. В. Гоголя и Алексея Вронского из романа "Анна Каренина" Л. Н. Толстого.

"В этом году мы расширили число "креативных" номинаций, что сделало конкурс еще более творческим. Проект открыт для людей всех возрастов и профессий. Самому младшему участнику всего шесть лет, ему только предстоит пойти в школу, а самому старшему - более 70. Около 80% участников, как и в прошлые годы, составляют студенты и школьники", - цитирует пресс-служба слова руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.

Еще в одной новой номинации "Бюджетная мудрость" победу одержал главный специалист Финансового управления администрации Оренбургского района Оренбургской области Виталий Дондуков. В формате видеопрезентации он сделал подборку высказываний государственных деятелей России разных эпох о бюджете. Всех победителей наградят почетными грамотами и памятными подарками. Также специально отмечены будут призеры и самые юные участники. Работы победителей будут направлены на федеральный конкурс проектов "Бюджет для граждан", организуемый Минфином России и Финансовым университетом при правительстве РФ.

Московский городской конкурс "Бюджет для граждан" проводится ежегодно, начиная с 2014 года. Он направлен на повышение бюджетной грамотности. Проекты участников посвящены совершенствованию практик представления информации о бюджете.