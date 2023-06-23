23 июня, 08:28

Дождь в Москве продлится до конца дня 23 июня

Местами возможны грозы, ливень и усиление ветра до 17 м/с

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Осадки в виде дождя сохранятся в столице до конца дня. В некоторых районах Москвы возможны грозы и ливень, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся до конца дня. Местами возможны грозы, ливень, усиление ветра до 17 м/с. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ТиНАО - к 09:00 там выпало 13 мм", - говорится в публикации.

Отмечается, что на улицах города дежурят 300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты проверяют дождеприемные колодцы, при необходимости производят очистку от опавшей листвы.

"О скоплениях воды можно сообщить: позвонив в диспетчерские службы - их номера указаны в нашей инфографике, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте". Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки. Просим быть внимательными в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - заключили в комплексе городского хозяйства. 

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