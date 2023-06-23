В Луганске две трети автобусов не выходят на маршруты из-за нехватки водителей

Мэр города Манолис Пилавов отметил, что дефицит специалистов наблюдается практически во всех сферах

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июня. /ТАСС/. Две трети пассажирских автобусов Луганска не выходят на маршруты, а стоят в парке из-за нехватки водителей. Об этом сообщил ТАСС мэр города Манолис Пилавов, находящийся с рабочей поездкой в Петрозаводске.

"Если брать городские коммунальные предприятия, то больше всего проблем на городском общественном транспорте. У нас из 240 автобусов, которые есть в парке, 70 выходят на линию, остальные стоят из-за нехватки водителей", - сказал он.

Мэр добавил, что дефицит специалистов наблюдается практически во всех сферах. К примеру, серьезная нехватка кадров фиксируется в сфере обслуживания жилого фонда.

В пятницу Пилавов и мэр Петрозаводска Владимир Любарский подписали соглашение между Луганском и Петрозаводском о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах.