В Волгограде приостановили опрос жителей о проведении референдума по переименованию города

Как сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков, к этому вопросу планируется вернуться в июле

ВОЛГОГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Опрос жителей Волгограда о проведении референдума по переименованию города в Сталинград поставлен на паузу из-за неоднозначного мнения горожан. К этому вопросу планируется вернуться в июле, сообщил ТАСС сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о переименовании города, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

"Нам надо еще реально взвесить - стоит ли нам выходить на референдум по этому вопросу. Потому что неоднозначное мнение у жителей города. И надо досконально все изучить, мы взяли пока паузу. В середине июля мы к этому вопросу вернемся. Пока не проводятся [опросы по переименованию]", - сказал он, отметив, что сейчас не может поделиться предварительными результатами изучения мнения жителей города.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на Струкова, опросы общественного мнения о проведении референдума по переименованию города Волгограда в Сталинград начались в конце марта 2023 года. Результаты опросов, а также решение о вынесении вопроса на референдум планировали озвучить после майских праздников. Позже Струков заявил, что опросы по переименованию Волгограда в Сталинград были продлены, потому что мнения горожан разделились.

С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия "Сталинград" в качестве символа Волгограда, это символическое наименование официально можно использовать в ходе проведения массовых мероприятий шесть раз в год.