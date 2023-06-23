Гидрографы Северного флота выйдут на поиски судов знаменитого конвоя PQ-17 осенью

Арктический конвой времен Второй мировой войны известен большими потерями

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Гидрографическая служба Северного флота в рамках экспедиции "Помни войну" осенью 2023 года организует поиски транспортов арктического конвоя PQ-17 времен Второй мировой войны, сообщил журналистам старший офицер отдела гидрографической службы флота Александр Зубарев.

"Самая главное на этот сезон - это будет выход географического судна "Ромуальд Муклевич" со 2 сентября по 15 октября. Выход будет в Баренцево, Карское моря и море Лаптевых. У него (экипажа - прим. ТАСС) очень много задач, но основная - найти транспорта конвоя PQ-17, который был потоплен в районе Новой Земли", - сказал он.

Как уточнил ТАСС Зубарев, у гидрографической службы есть данные, что три корабля конвоя, который известен самыми большими потерями, затонули близ острова Южный Новой Земли. "Это самый известный неудачный конвой, который немцы практически полностью уничтожили. После налета немецкой авиации конвой как таковой перестал существовать, и суда добирались до Мурманска уже самостоятельно. Пришли мало, очень много судов утонуло где-то в море. У нас есть данные, что три транспорта затонули у острова Южный Новой Земли. Мы будем пытаться их в этом году найти", - добавил он.

Комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества "Помни войну" проходит в Арктике третий год. Поиски артефактов ведутся в Баренцевом, Карском и Белом морях, в Кольском заливе и возле мурманской Териберки, а также у островов архипелага Новая Земля.