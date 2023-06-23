Во Львовской области уничтожили 10 советских памятников за три дня

По словам главы областной военной администрации Максима Козицкого, с начала 2023 года там уничтожили 80 таких монументов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. 10 советских памятников за последние три дня демонтировали во Львовской области на западе Украины. Об этом заявил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"В течение трех дней во Львовской области демонтировали еще 10 памятников советской пропаганды - на территории Золочевского, Львовского и Червоноградского районов", - написал он в Telegram-канале.

По информации властей региона, в селах этих трех районов снесли в том числе монументы советским солдатам.

Козицкий также утверждает, что с начала 2023 года во Львовской области уничтожили 80 советских памятников, а полностью процесс "декоммунизации" планируют завершить до конца года.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за 2022 год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, 9 - писателю Максиму Горькому, 4 - полководцу Александру Суворову и еще 4 - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.