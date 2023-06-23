В России создадут сервисы по экомониторингу сельхозугодий и городских зеленых зон

Для этого будут использоваться данные дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российская группа компаний Sitronics Group совместно с "Национальной технологической инициативой" (НТИ) и химическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова займется разработкой сервисов экологического мониторинга с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Sitronics Group.

"Sitronics Group разработает сервисы по мониторингу состояния сельхозугодий для контроля правил землепользования и мониторинга состояния зеленых насаждений в городе. Разработка платформ ведется в рамках консорциума IT-компании, НТИ и МГУ имени М. В. Ломоносова", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент по программным продуктам и решениям Sitronics Group Павел Дрейгер, разрабатываемые сервисы должны стать технологической поддержкой при принятии решений в природоохранной сфере. "Цель проекта - снизить влияние человеческого фактора при оценке последствий антропогенного воздействия на окружающую среду", - привели его слова в пресс-службе.

По данным Sitronics, данные ДЗЗ позволят анализировать состояние сельхозугодий и работы, которые на них выполняются, отслеживать прекращение использования земель, а также следить за состоянием зеленых насаждений в городской черте.

Ожидается, что разработка продлится до 2026 года. До конца 2023 года планируется создать первый из трех сервисов, предназначенный для мониторинга сельхозугодий, а также архив снимков территорий, создать хранилище и каталог данных.