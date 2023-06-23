23 июня, 08:57

Участок МСД от Лухмановской до Покровской улицы откроют в сентябре

Новый бессветофорный участок улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, прилегающих городов Люберцы и Балашиха

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы завершится в сентябре. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Завершается строительство участка южного направления Московского скоростного диаметра от Лухмановской до Покровской улицы. В том числе: 4,7 км дорог; два путепровода в районе примыкания основного хода МСД к Лухмановской и Покровской; подземный пешеходный переход в районе Сочинской улицы", - написал мэр.

По его словам, новый бессветофорный участок МСД от Лухмановской до Покровской значительно улучшит выезд за пределы Москвы и доступность районов Некрасовка, Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино, прилегающих городов Люберцы и Балашиха. "Закончим его уже в сентябре", - отметил Собянин.

"В январе мы открыли участок МСД от улицы Покровской до Зенинского шоссе. Он снизил нагрузку на ряд объездных улиц: Маресьева, Сочинская, Рождественская, 8-го Марта, Вертолетчиков, Барыкина, Недорубова и Покровская", - заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичМосква
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