Школа родственного ухода в Москве открывает группы взаимоподдержки для слушателей

Поддерживающие мероприятия для участников будут проходить ежемесячно в Институте дополнительного профессионального образования

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Группы взаимоподдержки открываются в проекте "Школа родственного ухода" в столице. На занятиях участники смогут рассказать о трудностях, связанных с уходом за тяжелобольным родственником, и получить эмоциональную поддержку от людей с похожей жизненной ситуацией, сообщила в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Проекту "Школа родственного ухода" уже полтора года. Мы создавали его, чтобы помочь горожанам, которые помогают сами. "Школа родственного ухода" поддерживает тех, кто ухаживает за своими родными и близкими, которым уход и забота нужны постоянно. <…> Мы продолжаем развивать этот проект. Направления для улучшений подсказывают нам сами слушатели школы. Сейчас мы запускаем группы взаимоподдержки, которые помогут выговориться, получить эмоциональную поддержку от людей, столкнувшихся с похожей жизненной ситуацией, понимают и разделяют тревоги и переживания", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства столицы.

Она уточнила, что за 1,5 года школу прошли более 1,2 тыс. москвичей. Они обучились правильному уходу за своими близкими в домашних условиях, научились оказывать им первую помощь и создавать атмосферу, в которой комфортно жить всем членам их семьи. "Во время встреч [групп взаимоподдержки] можно поделиться опытом и полезной информацией. В общении на встречах с участниками проекта будет участвовать преподаватель, он будет исполнять роль консультанта. Создание таких групп взаимоподдержки было желанием самих слушателей "Школы родственного ухода", - добавила заммэра.

Поддерживающие мероприятия для участников будут проходить ежемесячно в Институте дополнительного профессионального образования. По запросу участников частота встреч может быть увеличена. В общении на встречах помимо слушателей "Школы родственного ухода" будет участвовать преподаватель, он будет выполнять роль независимого консультанта.

Школа для родственников

Участникам школы родственного ухода доступны три основных курса: "Домашний уход за малоподвижным человеком", "Деменция: оценка, подходы, повышение качества жизни" и "Первая помощь". Каждый курс разделен на теоретическую часть, задания самопроверки и дополнительные учебные материалы. Для комфортного обучения доступны онлайн, офлайн и комбинированный форматы.

"Пройти обучение в "Школе родственного ухода" может любой желающий. Для этого достаточно пройти опрос на официальном сайте проекта, чтобы определить, какой перечень услуг рекомендован в вашем случае. Список формируется с помощью специального калькулятора. После этого пользователю предложат заполнить анкету для получения доступа к прохождению дистанционного обучения. Ссылка на онлайн-курс придет на указанный адрес электронной почты", - отметили в соцкомплексе.

После прохождения курса с участником проекта свяжется тренер по долговременному уходу районного центра социального обслуживания. Он ответит на возникающие в процессе обучения вопросы и покажет, как применить полученные знания на практике. Тренер поможет оформить индивидуальную программу реабилитации и абилитации.

"В июне в "Школе родственного ухода" также открылись очные занятия с экспертами столичного ресурсного центра для инвалидов, которые научат участников проекта особенностям использования технических средств реабилитации. Правильно подобранные технические средства реабилитации, например, кресло-коляска, костыли, трость, подъемник и другие, позволяют заметно повысить качество жизни человека с ограниченными возможностями здоровья и помогают ему быстрее приспособиться к изменившимся условиям, а его близким значительно облегчают ежедневный уход", - заключили в пресс-службе.