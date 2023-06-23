23 июня, 09:12

Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки военных

По словам Михаила Развожаева, в городе спокойная обстановка

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки военных. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале.

"На Северной стороне в районе кинотеатра "Моряк" в воинской части с 12:00 до 13:00 мск будут проходить тренировочные стрельбы военных. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
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