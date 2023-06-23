В Москве хирурги спасли проглотившего 15 магнитных шариков ребенка

Как отметил детский хирург Руслан Молотов, послеоперационный период протекал без особенностей. Через две недели ребенка выписали домой

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Врачи в московской больнице Сперанского спасли ребенка, который проглотил 15 магнитных шариков. Об этом сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения.

Уточняется, что в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г. Н. Сперанского экстренно госпитализировали двухлетнего мальчика. По словам мамы, ребенок начал отказываться от еды и жаловался на сильные боли в животе, поэтому было решено обратиться за медицинской помощью. В больнице сразу же сделали рентгенографию, которая показала наличие инородных предметов в брюшной полости - 15 шариков от магнитного конструктора.

"Оказавшись в желудочно-кишечном тракте, шарики соединились в кольцо, передавили часть подвздошной кишки и повредили питающие ее сосуды. В связи с тяжелым состоянием ребенка, хирурги приняли решение о проведении экстренной открытой операции - лапаротомии. Врачи освободили передавленные петли кишечника, зашили перфорированные участки и удалили омертвевший участок подвздошной кишки", - говорится в сообщении.

Как отметил детский хирург Руслан Молотов, послеоперационный период протекал без особенностей. Через две недели ребенка выписали домой.

Чаще всего с инородными предметами в желудке поступают пациенты до трех лет. Как правило, дети глотают монеты, реже батарейки. Однако особую опасность представляют именно магнитные шарики, поскольку они притягиваются друг к другу, зажимают петли кишки в разных местах, а также часто приводят к множественной перфорации. Поэтому родителям маленьких детей важно быть внимательными, и не держать в общем доступе мелкие предметы, опасные для ребенка.