Через "Госуслуги" подали около 65% заявлений на прием в вузы

Всего, по словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, было подано почти 100 тыс. заявлений

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Российские абитуриенты подали почти 100 тыс. заявлений на прием в вузы, из них с помощью суперсервиса портала госуслуг "Поступление в вуз онлайн" - около 65 тыс. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в Калининградскую область.

"С момента старта приемной кампании абитуриентами подано почти 100 тыс. заявлений. Из них через суперсервис портала госуслуг "Поступление в вуз онлайн" - около 65 тыс. Общее количество абитуриентов в этом году составило свыше 46 тыс.", - сказал Чернышенко.

Он отметил, что в лидерах по количеству поданных заявлений в вузы являются Москва, Санкт-Петербург, Свердловская, Ростовская и Самарская области.

"БФУ им. И. Канта также обладает хорошими показателями по количеству абитуриентов. Прием в 2023 году объявлен по 153 образовательным программам, выделено 2,5 тыс. мест. У вуза отлично выстроена работа с предприятиями и технологическими компаниями - это значит, что выпускники могут сразу после окончания обучения смогут трудоустроиться в компаниях партнеров университета", - подчеркнул вице-премьер.

С помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" выпускники школ могут дистанционно подать документы во все государственные и муниципальные вузы и их филиалы на территории России и отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени.