В Республике Алтай начнут строить новый пункт пропуска на границе с Монголией в 2026 году

Строительство нового пункта позволит втрое увеличить пропускную способность на российско-монгольской границе

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/, 23 июня. /ТАСС/. Строительство нового международного автомобильного пункта пропуска на российско-монгольской границе в Республике Алтай, который позволит втрое увеличить пропускную способность, начнется в 2026 году. Об этом сообщил журналистам глава республики Олег Хорохордин на II Международном алтайском форуме.

"В ближайшие годы запланировано строительство нового международного пункта пропуска через государственную границу с Монголией "Ташанта" с увеличением пропускной способности более чем в три раза", - сказал Хорохордин, уточнив ТАСС, что строительство начнется в 2026 году.

По словам губернатора, созданием погранпункта будет заниматься ФГКУ "Росгранстрой". Строительство будет вестись за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования на сегодняшний день не определен.

Хорохордин считает, что этот проект важен для республики, так как позволит более чем втрое увеличить сообщение, в том числе перевозку грузов между Сибирью, Монголией и Китаем. Это также будет способствовать развитию одного их важных направлений развития региона - экотуризма. "Зеленый, сельский, этно-, гастро- медицинский туризм, открывающий широкие возможности для международного сотрудничества", - сказал он.

Многосторонний пункт пропуска "Ташанта" в Республике Алтай предназначен для пересечения государственной границы Российской Федерации пешеходами и транспортными средствами, в том числе грузовыми. С монгольской стороны находится поселок Цаган-Нур. Власти Республики Алтай ранее поднимали вопрос необходимости реконструкции действующего пункта пропуска "Ташанта" для обеспечения его современными условиями проведения контрольных мероприятий, а также увеличения пропускной способности.

О форуме

Международный Алтайский форум проходит в республике Алтай во второй раз. В этом году он получил статус постоянно действующего. Площадкой для проведения форума стал агропарк "Амза". На мероприятии представители Госдумы и госкомиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также делегаты из Ирана, Таджикистана, Монголии и Киргизии обсудят роль Алтая в евразийской интеграции.