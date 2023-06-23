В Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию поликлиники в 2024 году

В них будут лечебно-профилактические подразделения, лаборатории и кабинеты функциональной диагностики

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Поликлиники в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, в них будут лечебно-профилактические подразделения, лаборатории и кабинеты функциональной диагностики. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В следующем году в ТиНАО планируют ввести в эксплуатацию несколько объектов здравоохранения. Среди них детско-взрослые поликлиники на 320 и 520 посещений в смену в поселениях Филимонковском и Сосенском", - сказал руковдитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Отмечается, что сейчас в зданиях ведутся строительно-монтажные работы. Специалисты устанавливают внутренние инженерные системы (вентиляция, ливневая канализация, водоснабжение, водоотведение и отопление), прокладывают наружные коммуникации и отделывают фасады. В поликлиниках создадут комфортные условия для пациентов, в том числе для маломобильных, и персонала. Медучреждения укомплектуют новейшим оборудованием, созданным с учетом передовых технологий. Прием будут вести высококвалифицированные специалисты.

В поликлиниках появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Будут работать доктора для детей и взрослых по всем основным медицинским специальностям. Жители смогут получить консультацию компетентных специалистов, провести диагностику, восстановительные и лечебные процедуры.

"Новые объекты возводятся за счет средств как города, так и инвесторов. Так, с 2012 по 2023 год на территории ТиНАО в рамках государственной программы "Столичное здравоохранение" построены и введены в эксплуатацию четыре подстанции скорой медицинской помощи на 42 машиноместа и 12 поликлиник на 3 690 посещений в смену. Наиболее крупными проектами стали детско-взрослая поликлиника в Щербинке и детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в Коммунарке. Каждая из них рассчитана на 750 посещений в смену. Строительство новых объектов здравоохранения позволяет создать в ТиНАО сотни рабочих мест", - добавляется в материале.