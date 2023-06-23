Депутаты Госдумы рекомендуют кабмину актуализировать стратегию развития воспитания в РФ

Комитет по науке также предлагает повысить престиж профессии педагога, увеличить оплату его труда и проработать вопрос установления дополнительных социальных льгот и преференций

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по науке утвердил рекомендации правительству РФ по актуализации стратегии развития воспитания молодежи в России с учетом современных вызовов, сообщила пресс-служба комитета.

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию рекомендует правительству РФ актуализировать стратегию развития воспитания в Российской Федерации, утвержденную распоряжением правительства РФ в 2015 году, "с учетом современных вызовов, условий и приоритетов развития государства", а также рассмотреть "целенаправленное стратегическое планирование в сфере воспитания студенчества - в составе указанного документа или на основе предметно обособленного планирования", говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Кроме того, комитет предлагает повысить престиж профессии педагога и увеличить оплату его труда, а также проработать вопрос установления дополнительных социальных льгот и преференций.

Наряду с этим Минобрнауки России рекомендовано подготовить предложения по совершенствованию федеральных государственных образовательных стандартов в части усиления ценностно-мировоззренческой, патриотической и духовно-нравственной составляющей профессионального образования. В сообщении содержится также комплекс конкретных предложений, направленных на повышение эффективности воспитательной работы в вузах, а также на взаимодействие вузов с социально ориентированными НКО, такими как "Юнармия", "Движение первых", "Волонтеры Победы".

Как отметил председатель комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, слова которого приводит пресс-служба, "рекомендации ориентируют на формирование в высшей школе системы воспитания, которая должна строиться на основе четкой стратегии развития воспитания и обеспечивать, в частности, целостное законодательное урегулирование вопросов воспитания, особый статус и авторитет педагога, взаимодействие органов власти различных уровней".