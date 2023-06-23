В московском метро появились указатели к речным причалам

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, всего разместили более 120 указателей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 120 указателей к речным причалам появились на полу в Московском метрополитене. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Мы разместили в метро временную напольную навигацию - с ее помощью вы легко найдете дорогу от станции до наших речных причалов. По словам [заммэра] Максима Ликсутова, всего добавили более 120 указателей", - значится в публикации.

Так, указатели появились на станциях: "Выставочная" и "Деловой центр" возле квартала Москва-Сити - здесь временная навигация указывает маршрут к причалу "Сити-центральный"; "Киевская" - к одноименному причалу; "Кутузовская" - к причалу "Кутузовский"; "Шелепиха" - к причалу "Сердце столицы".

"Для пассажиров заработал регулярный речной транспорт, который мы интегрировали в транспортную систему столицы. Чтобы пассажирам было проще ориентироваться и переходить с метро на причал, мы разместили на станциях временную напольную навигацию, которая указывает направление. <...> Вскоре мы интегрируем информацию о причалах в основную навигацию", - добавил Ликсутов.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 20 июня запустили первую очередь первого маршрута электрических речных трамвайчиков в столице, который связал Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной у ЖК "Сердце столицы". Длина круглогодичного маршрута составила более 6,5 км.