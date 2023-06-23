Аукцион на строительство спорткомплекса с бассейном в районе Алтуфьево проведут в Москве

Участок расположен на Стандартной улице, в районе с многоэтажной жилой застройкой, школами и детскими садами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Власти Москвы 6 июля проведу аукцион для инвесторов на строительство спортивно-досугового комплекса с бассейном в районе Алтуфьево. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Город выставил на открытый аукцион земельный участок площадью 3 тыс. кв. м. С победителем подпишут договор аренды на четыре года и 10 месяцев. Он сможет построить там спортивно-досуговый комплекс с бассейном. Начальная цена годовой арендной платы составляет около 4,8 млн рублей, итоговая стоимость определится в ходе торгов, которые пройдут 6 июля. К участию приглашаются все желающие", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента по конкурентной политике Москвы Ивана Щербакова.

Отмечается, что участок расположен на Стандартной улице, в районе с многоэтажной жилой застройкой, школами и детскими садами. Рядом находятся остановки общественного транспорта, станции Бескудниково второго Московского центрального диаметра и "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Суммарная поэтажная площадь будущего спорткомплекса может достигать 4,5 тыс. кв. м, высота - 30 метров. После того как здание будет построено, введено в эксплуатацию и оформлено в собственность, инвестор сможет до конца срока аренды приобрести участок по исключительному праву.

"Заявочная кампания по объекту завершится 3 июля, торги пройдут на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись", - уточняется в сообщении.