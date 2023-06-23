В Минздраве сообщили, что около четверти детей в РФ имеют ожирение

Главный внештатный специалист-диетолог ведомства Виктор Тутельян отметил, что ожирение, особенно в детском возрасте, очень опасно не только с точки зрения нагрузки на все органы и системы, но и чревато психологическими травмами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Больше половины взрослого населения России и около четверти детей имеют избыточную массу тела или ожирение, сообщил научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

"Те цифры, которые нас волнуют - это в первую очередь избыточная масса тела и ожирение, [их имеют] <...> больше 50% взрослого населения. 20-25% - это детское население, что нас особенно волнует", - сказал он на пресс-конференции, посвященной актуальным вопросам диетологии.

Тутельян пояснил, что ожирение, особенно в детском возрасте, очень опасно не только с точки зрения нагрузки на все органы и системы, но и чревато психологическими травмами. По его словам, чтобы профилактировать ожирение абсолютно все должны знать хотя бы два закона о питании - закон равновесия между поступлением энергии из пищи и ее расходом и закон соответствия химического состава рациона нашим физиологическим потребностям. "Нам нужно для жизнедеятельности, мы получаем их с пищей, порядка 170-200 химических соединений. Из них 30-50 - незаменимы, если они есть в рационе - мы здоровы, если их в организме нет или мало - обязательно будут последствия", - пояснил диетолог.