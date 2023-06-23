Право регионов решать вопрос с бездомными животными могут рассмотреть во II чтении 18 июля

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты группой депутатов Госдумы во главе с председателем профильного комитета Дмитрием Кобылкиным

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 18 июля может рассмотреть во втором чтении законопроект, который наделяет регионы правом принимать решения о порядке обращения с безнадзорными животными, в том числе о возможности их размещения в приютах. Это следует из проекта календаря работы палаты на июль, текст документа опубликован в думской электронной базе.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты группой депутатов Госдумы во главе с председателем профильного комитета Дмитрием Кобылкиным в апреле, в первом чтении законопроект был принят в мае. Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Действующие нормы устанавливают единый порядок мероприятий при обращении с животными без владельцев. В том числе предусматривается отлов таких животных, размещение и содержание их в приютах, стерилизация, вакцинация и возврат неагрессивных животных в места их обитания.

Новые нормы предусматривают, что по решению высшего должностного лица субъекта РФ "порядок организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев может быть установлен законом субъекта РФ". В этом случае могут не применяться нормы об отлове безнадзорных животных и их размещении в приютах. Как подчеркивали авторы инициативы, речь идет именно о праве, а не обязанности органов государственной власти регионов.

В ходе работы над законопроектом депутаты уже проводили несколько совещаний и заседаний экспертного совета с участием представителей регионов и зоозащитников. Как отмечал ранее первый замглавы комитета Госдума по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, инициатива вызвала широкий общественный резонанс - в рабочую группу Госдумы поступило более 20 тысяч предложений. По словам депутата, эти предложения будут учтены при доработке законопроекта ко второму чтению.