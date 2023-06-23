В Запорожской области более 80 выпускников получат золотые медали в этом году

На первой церемонии награждения медали выпускникам вручили министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Галина Данильченко

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Первая церемония вручения золотых медалей выпускникам, окончившим школу с отличием, прошла в пятницу в Мелитополе, передает корреспондент ТАСС. Золотые медали в этом году получит 81 выпускник из Запорожской области.

"В этом году золотые медали получит 81 выпускник из Запорожской области", - сказала ведущая торжественной церемонии.

Церемония прошла в Доме культуры имени Тараса Шевченко. Выпускников-отличников пришли поздравить родные и близкие, представители власти и общественности.

Выпускников с успешным завершением школы поздравил первый заместитель губернатора Запорожской области Сергей Толмачев. "Учеба очень важна для вас. Перед вами открыты все пути, все высшие учебные заведения, все дороги, - сказал он. - Это очень важный в жизни момент, когда определяется ваше будущее, и это будущее уже подкреплено теми успехами, которые вы достигли в учебе, в общественной жизни".

Медали выпускникам вручили министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Галина Данильченко.

В Запорожской области 1 сентября 2022 года начали работу 173 школы, где обучаются 38 тыс. детей. В этом году 11-е классы закончили более 1,8 тыс. выпускников. В первый класс планируют набрать 4,5 тыс. человек.