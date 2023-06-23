Около 660 тыс. человек переобучились по нацпроекту "Демография"

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, из этого числа людей трудоустроились 82%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 660 тыс. человек прошли переобучение по национальному проекту "Демография", из них 82% смогли трудоустроиться. Об этом в пятницу сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"За весь период начиная с 2019-2020 годов мы сегодня по программе переобучили 660 тыс. человек. В принципе мы видим, что результат этого труда лежит в тех цифрах, которые мы сейчас видим по рынку труда", - сказал он на центральной сессии онлайн-марафона в ТАСС "Рынок труда: вызовы и тренды" в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Министр отметил, что также необходимо работать над процентом трудоустройств. По его словам, всего из 660 тыс. трудоустроились 82%. Это говорит о высокой эффективности программы.