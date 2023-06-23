На Молодежной неделе в Москве проведут квесты и мероприятия по профориентации

Молодежная неделя пройдет с 27 июня по 9 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мастер-классы, квесты и мероприятия по профориентации ждут гостей Молодежной недели в Москве, которая пройдет с 27 июня по 9 июля по случаю Дня молодежи. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"С 27 июня по 9 июля в городе проведут мероприятия, посвященные Дню молодежи. Молодые москвичи узнают больше о медиасфере, посетят технологичные мастер-классы и получат советы по построению бизнеса", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, современная молодежь активно развивается в сфере бизнеса. "Мы приветствуем и поощряем эти стремления, а также уделяем немало внимания вопросу подготовки будущих предпринимателей, в том числе оказывая им помощь в обучении, создании технологичных компаний, выводе на рынок новых решений и масштабировании бизнеса. В честь праздника проведем мероприятия в рамках наших популярных проектов, таких как "Бизнес-уик-энд", "Добровольный квалификационный экзамен" и "День без турникетов", - приводятся его слова в сообщении.

Так, 27 июня пройдет квест "Бизнес-старт" проекта "День без турникетов". В течение дня 10 команд посетят локации, в каждой из которых будут выполнять задания квеста, разработанные партнерами. Затем они отправятся в инновационно-образовательный комплекс "Техноград", где состоится бизнес-игра в рамках проекта "Бизнес-уик-энд" и квиз, в котором можно набрать дополнительные баллы. Все участники, которые приедут на торжественное награждение, получат призы, а членов победившей команды ждут технологичные подарки и сертификаты. Присоединиться к игре могут сформированные заранее команды по 10 человек.

Также на Молодежной неделе пройдут два онлайн-мероприятия, посвященных теме построения карьеры и открытия своего бизнеса: для студентов 18-25 лет 28 июня проведут онлайн-шоу "Бизнес-уик-энд", а участников добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) 30 июня ждет онлайн-мероприятие "Карьера с ДКЭ". В технопарке "Наукоград" Московского финансово-юридического университета 27 июня откроется молодежная лаборатория DreamLab. "Здесь ребята в возрасте от 14 до 18 лет смогут получить реальный опыт в сфере медиа, производства дизайнерской продукции или IT под руководством редакторов, продюсеров, маркетологов и менеджеров социальной сети "ВКонтакте", - отмечается в сообщении.

Кроме того, детские технопарки Москвы приглашают детей старше шести лет с 3 по 9 июля принять участие в акции "ТехноЗнайка", где организуют бесплатные мастер-классы по созданию мультфильма, столярному делу, сборке электронных схем, робототехнике, программированию, разработке программ технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR), аддитивным технологиям, графическому дизайну, живописи и рисованию, знакомству с сити-фермерством.