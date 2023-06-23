На ВДНХ 24 июня отложили мероприятие по поиску хозяев для животных из московских приютов

Новая дата мероприятия не уточняется

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Фестиваль с животными из столичных приютов на ВДНХ в эту субботу не состоится из-за погодных условий. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Планировалось, что посетители ВДНХ смогут выбрать себе питомца на фестивалях с животными из приютов 24 июня, 15 июля и 19 августа. Встреча в эту субботу должна была состояться в сквере Юннатов рядом со зданием Музея городского хозяйства Москвы (павильон № 5 "Физика").

"Выставка-пристройство животных из городских приютов на ВДНХ переносится из-за <...> [ухудшения] погодных условий. Приняли решение перенести мероприятие, чтобы не рисковать здоровьем собак и кошек. Завтра они останутся в приюте, но будут рады каждому, кто приедет к ним в гости", - говорится в публикации.

Новая дата мероприятия взамен отмененного не уточняется.

"Запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом ознакомьтесь с графиком работы на официальных сайтах учреждений dorinvest.ru и не забудьте взять с собой паспорт. А завтра в нашем Telegram-канале и группе во "ВКонтакте" познакомим вас с собаками, которые должны были стать участниками выставки. Возможно, кто-то из них станет вашим домашним любимцем", - заключили в комплексе городского хозяйства.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил ТАСС, что дожди в Москве закончатся к воскресенью. В субботу ожидаются кратковременные дожди, погода будет облачной с прояснениями. Днем в субботу в Москве 21-23 градуса тепла, в Подмосковье - 19-24 градуса. В ночь на воскресенье в Москве прогнозируется плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - плюс 9-14 градусов, днем в столице будет 21-23 градуса, в районах Московской области - 19-24 градуса.