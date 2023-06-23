В Петербурге построят два приюта для животных

Предварительная стоимость оценивается в более 500 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Приюты для животных построят за счет средств бюджета Петербурга в поселке Металлострой Колпинского района и в городе Кронштадт. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель председателя городского комитета по строительству Валерий Усков.

"По поручению губернатора Александра Дмитриевича Беглова, мы сейчас активно занимаемся размещением объектов [приютов]. В прошлом году были проведены конкурсные процедуры, и сейчас уже реализуются проектно-изыскательские работы, связанные с размещением приюта в поселке Металлострой. Приют рассчитан на размещение 200 собак и 100 кошек", - сказал он.

По словам Ускова, приют будет представлять собой комплекс зданий, где будут находиться помещения для размещения животных, зона карантина, зона для персонала - порядка 25 человек, помывочная и зона для знакомства будущих владельцев и их питомцев. Предварительная стоимость оценивается в более 500 млн рублей. "Мы ожидаем, что проект будет выполнен успешно, получено положительное заключение и начнем его реализовывать в 2025 году", - добавил он.

Как рассказал заместитель председателя комитета, второй приют будет располагаться в городе Кронштадт, он рассчитан для размещения 150 собак и 50 кошек. "Этот контракт еще в стадии проведения конкурсных процедур. Ожидаем, что у нас появится подрядная организация на выполнение этих работ в ноябре текущего года со сроком завершения работ в конце 2024 в начале 2025 года", - сказал он.