В Минобрнауки сообщили, что в российскую науку возвращается квалифицированный заказчик

Замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский считает это ключевым элементом динамичного научного развития

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Один из ключевых элементов для динамичного научного развития - квалифицированный заказчик - возвращается в отечественную науку после введения санкций в отношении России. Этом сообщил в пятницу на пленарной сессии XI Всероссийского съезда советов молодых ученых и студенческих научных обществ замминистра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

"Одновременно с этими неудобствами <…> мы получаем на самом деле колоссальные возможности. В первую очередь, это связано с тем, что в науку возвращается квалифицированный заказчик. Это, наверное, ключевой элемент для динамичного научного развития", - сказал Секиринский.

По его словам, благодаря возвращению такого заказчика происходит развитие отраслевой науки, что является импульсом для науки фундаментальной. "Сегодня мы видим, что благодаря одиннадцати пакетам санкций этот заказчик возникает. Это развитие отраслевой науки, а это импульс для науки фундаментальной", - добавил замминистра.

Он отметил, что российским ученым сейчас ограничивают доступ к информационным ресурсам, к закупке оборудования, к международным контактам.

В среду, 21 июня, в Нижнем Новгороде открылся XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. На участие в мероприятии поступило более 1 тыс. заявок от представителей из всех 89 регионов России. Мероприятие посетили участники из Белоруссии, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии и Казахстана.