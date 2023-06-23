В Шебекине аптечные пункты возобновили работу после обстрелов со стороны ВСУ

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил, что сетевые магазины уже работают в полном объеме, открываются магазины автозапчастей и хозяйственные

БЕЛГОРОД, 23 июня. /ТАСС/. Аптечные пункты восстанавливают работу в Шебекине Белгородской области после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Первые центральные аптеки начнут работу уже в пятницу, сообщил журналистам глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"Самое главное, нам удалось достигнуть договоренности - сегодня открываются основные центральные аптеки в городе", - рассказал он.

Жданов также отметил, что уже работают в полном объеме сетевые магазины, особенно местные сети. "Единственное, что у нас изменен график работы, они работают до 21:00", - уточнил он. Кроме того, открываются хозяйственные магазины, магазины автозапчастей. По словам Жданова, работу с владельцами торговых точек власти начали во время начала восстановления энергосистемы.

На вопрос журналистов об оценке сложившейся обстановки и рисков в Шебекине, Жданов ответил, что ситуацию нельзя назвать непростой. "Строители сегодня на месте, все коммунальные службы на месте. Да, иногда мы слышим работу, но это работа наших Вооруженных сил, шебекинцы к этому уже давным-давно привыкли. Безусловно, какая-то опасность, она есть, и нельзя это оставлять в стороне, но все же мы в родном городе, мы восстанавливаем", - отметил глава администрации.

1 июня в Шебекинском округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. В связи с массированными обстрелами местных жителей начали вывозить в пункты временного размещения в пяти муниципалитетах области, часть - переехала в регионы ЦФО. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 июня сообщил, что, предварительно, в Шебекино более 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов получили различные повреждения.