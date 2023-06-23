Этнографическая олимпиада пройдет в июле в лагерях детского центра "Орленок"

Шесть школьников, набравших наибольшее количество баллов, и вожатые-победители будут приглашены осенью на итоговые мероприятия и награждение лауреатов в Москву

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Серия этнографических олимпиад будет проведена с 1 по 10 июля для отдыхающих девяти детских лагерей, входящих в состав Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок", в Краснодарском крае. К участию будет привлечено около 2 тыс. школьников, сообщила в пятницу пресс-служба департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

"В течение 10 дней серия этнографических олимпиад будет проведена для отдыхающих девяти детских лагерей, входящих в состав ВДЦ "Орленок": "Солнечный", "Стремительный", "Звездный", "Штормовой", "Олимпийский", "Комсомольский", "Олимпийская деревня", "Дозорный" и "Юнармеец". Олимпиада в каждом из лагерей пройдет параллельно в двух возрастных группах: 11-13 лет и 14-16 лет. Отдельно участие в этнографическом состязании примут вожатые, среди которых также будут определены победители", - говорится в сообщении.

Шесть "орлят", набравших наибольшее количество баллов, и вожатые-победители будут приглашены осенью на итоговые мероприятия и награждение лауреатов в Москву, где будут подведены итоги всех этноолимпиад сезона - 2023. Студентов и школьников из разных регионов РФ ждет трехдневная культурно-просветительская программа пребывания в столице с посещением московских музеев и другими интересными событиями.

В июле 2022 года в течение двух дней было проведено четыре этноолимпиады с "орлятами" из трех лагерей: "Олимпийский", "Солнечный" и "Штормовой". В этом году администрация ВДЦ выступила с инициативой более масштабного участия отдыхающих в "Орленке" школьников в просветительских мероприятиях проекта, которая была поддержана правительством Москвы. Главной целью мероприятий является популяризация этнографических знаний о народах России, создание позитивной основы для межкультурной коммуникации и осознания единства народов нашей страны, профилактика этнической ксенофобии и конфликтов на национальной и религиозной почве в детской и молодежной среде.