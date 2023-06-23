Грета Тунберг сообщила об акции протеста в ходе парижского саммита

Активистка заявила о необходимости четкого видения и конкретных ориентиров "для реформирования глобальных систем, чтобы в приоритете были люди и планета"

СТОКГОЛЬМ, 23 июня. /ТАСС/. Акция протеста экоактивистов проходит в Париже во время саммита по новому глобальному финансовому пакту. Об этом в пятницу сообщила шведская активистка Грета Тунберг.

"253-я неделя. Сегодня мы протестуем в Париже во время саммита по новому глобальному финансовому пакту. Нам нужны четкое видение и конкретные ориентиры для реформирования глобальных систем, чтобы в приоритете были люди и планета", - написала она в Twitter.

Тунберг также опубликовала фотографию, на ней запечатлена акция протеста на Площади республики. Активисты держат плакаты с надписями на английском языке: "Прекратите финансировать ископаемое топливо" и "Заставьте виновников загрязнения платить".

Саммит в Париже завершит работу в пятницу. По замыслу его инициатора президента Франции Эмманюэля Макрона, задача встречи заключается в том, чтобы согласовать взгляды на реформу мировой финансовой системы и выработать предложения, которые затем будут обсуждаться на других форумах.