В Ингушетии объявили выходными 28, 29 и 30 июня в связи с празднованием Курабан-байрама

Также глава республики в указе рекомендовал МВД принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии объявили в регионе три нерабочих дня с 28 по 30 июня включительно в связи с празднованием мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о праздновании мусульманского праздника Ид аль-Адха, в рамках которого жители республики получат три выходных дня. В соответствии с указом руководитель республики объявил 28, 29 и 30 июня в Ингушетии нерабочими (праздничными) днями", - говорится в сообщении.

Также глава республики в указе рекомендовал МВД по Ингушетии принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории региона в дни проведения праздника.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения, он отмечается на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря и знаменует собой завершение хаджа - паломничества мусульман в Мекку. В Курбан-байрам богослужение традиционно начинается с проповедей и праздничного намаза, кульминацией становится принесение в жертву животных.